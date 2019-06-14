Real Madrid'den transfere 303 milyon euro

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sırada olan İspanya'nın Real Madrid Kulübü, transfere şimdiye kadar 303 milyon avro harcayarak yeni bir rekora imza attı.

Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real Madrid, 9 günde 3 önemli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübü, Haziran ayının 4'ünde Luka Jovic, 7'sinde Eden Hazard ve 12'sinde de Ferland Mendy'yi transfer ettiğini duyurdu. İspanya kulübü, daha önce de Eden Militao ve Rodrygo Goes'in transferlerini bildirmişti.

En pahalı transferi Chelsea'dan 100 milyon avroya aldığı Hazard olan Real Madrid, Jovic'e 60 milyon avro, Militao'ya 50 milyon avro, Mendy'ye 48 milyon avro ve Rodrygo'ya da 45 milyon avro ödeyerek, toplamda 303 milyon avroluk transfer gerçekleştirmiş oldu.

Transfere en fazla parayı harcayan kulüpler sıralamasında ilk sıraya yükselen Real Madrid'in arkasından 2017-2018 sezonunda 283 milyon avro ile Fransa'nın Paris Saint-Germain ve 2018-2019 sezonunda 256,9 milyon avro ile İtalya'nın Juventus kulüpleri geliyor.

Real Madrid, Cristiano Ronaldo (96 milyon avro), Kaka (65 milyon avro), Karim Benzema (35 milyon avro) ve Xabi Alonso (30 milyon avro) gibi yıldız futbolcuları kadrosuna kattığı 2009 yazında bile toplamda 254 milyon avro harcamıştı.

Diğer yandan, transfer sezonunda tüm gözleri üzerine çeken Real Madrid'in şimdiye kadar aldığı 5 futbolcu ile yetinmeyeceği ifade edilirken, Avrupa futbolunun öne çıkan yıldız isimlerinden en az birini daha kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına göre Real Madrid'in merceğinde Paul Pogba (Manchester United), Kylian Mbappe ve Neymar (Paris Saint Germain) ile Sadio Mane (Liverpool) bulunuyor