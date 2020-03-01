Real Madrid'den Wuhan Zall'a unutulmayacak jest

Koronavirüsü nedeniyle 2 aydır İspanya'da mahsur kalan Çin ekibi Wuhan Zall'ı, Real Madrid El Clasico'da misafir edecek.

Çin Süper Ligi takımlarından Wuhan Zall, 2 ay önce sezon öncesi kampı yapmak için İspanya'ya gelmişti. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle Çin ekibi evine dönemedi ve hala İspanya'da kalıyor. Real Madrid iki aydır ailelerinden ve ülkesinden uzak kalan Wuhan Zall takımını El Clasico'yu izlemek için maça davet etti.

Takımın İspanyol teknik direktörü Jose Gonzalez, Associated Press'e verdiği röportajda, "Bu jest onlar için gerçekten hak ettikleri bir ödül oldu. Şüphesiz asla unutamayacakları bir deneyim olacak. Her gün antrenmanda eğitim ve öğretim görüyorlardı. Şehirlerindeki durumdan çok rahatsızlar. Bu yüzden El Clasico'yu izlemeleri onlar için güzel bir mola olacak" ifadelerini kullandı.

Wuhan oyuncuları virüs salgını sonucu uzun süredir ailelerinden ve arkadaşlarından uzakta. Oyunculardan biri virüs nedeniyle bir aile üyesini de kaybetti. Ayrıca takımın Madrid'de tutulması yerel topluluk arasında da paniğe neden oldu. Salgından önce İspanya'ya gelen Wuhan takımı defalarca test edildi ve sporcularda hiçbir virüs belirtisine rastlanmadı.