Real Madrid'e 11 haftada penaltı çalınmadı

Gazete 36 yıl sonra ilk kez Real Madrid'in ilk 11 haftada penaltı kazanamadığı bilgisini paylaştı.

Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, bu sezon La Liga'ya durgun bir başlangıç yaptı. Sahasında 7 puan kaybeden Eflatun Beyazlılar, Girona'ya da deplasmanda boyun eğerek, toplamda 10 puan yitirdi.

MADRİD'E PENALTI YOK

Lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde kalan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile Karim Benzema da suskun kaldı. İki yıldız futbolcu ligde rakip filelere sadece birer gol bırakabildi. Madrid basını ise; Real Madrid'e bu sezon hiç penaltı verilmemesini gündeme getirdi.

Marca gazetesinde yer alan haberde; Real Madrid'in 36 yıl sonra ilk kez, 11 hafta sonunda beyaz noktanın başına gelmediğine dikkat çekildi. Geride kalan sezonlarda Real Madrid'in ilk 5 haftada kazandığı penaltıların listesini çıkaran Marca, hakemlerin Athletıc Bilbao, Celta Vigo ve Eibar karşılaşmalarında penaltı düdüğü çalmadığı değerlendirmesinde bulundu