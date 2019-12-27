Real Madrid'e Haaland'dan kötü haber

Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen ve adı avrupanın birçok devi ile anılan Erling Haaland'dan Zidane'a kötü haber.

Geçtiğimiz günlerde sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de Karim Benzema'nın yanına bir golcü arayan Zidane Zidane, Haaland'ı gözüne kestirmişti.

JUVE'YE İMZA ATMAK İÇİN İKNA OLDU

Avrupa basınında son çıkan haberlere göre Haaland, Juventus'la anlaşmaya çok yakın. Daha önce siyah-beyazlı ekip ile bir çok transfere imza atan Mino Raiola'nın 19 yaşındaki golcünün menajeri olduğu ve araya girip Haaland'ı Juventus'a imza atmak için ikna ettiği konuşulan detaylar arasında.

Haaland bu sezon bütün kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli golcü 28 gol 7 asist yaptı.