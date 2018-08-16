Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Süper Kupa mücadelesinde İspanyol futbolunun iki ezeli rakibi, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ve Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

90 DAKİKA SONUCU: 2-2

Estonya'nın başkenti Talin'deki Ale Coq Stadı'nda oynan maçta ilk gol 1. dakikada Diego Costa'dan geldi. 27. dakikada Real Madrid, Benzema ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda bu kez Real Madrid, Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 2-1. Ancak Diego Costa 79'da yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

KAZANAN UZATMALARDA BELLİ OLDU

İki takım da yenişemeyince uzatma devresine gidildi. 98. dakikada Saul Niguez ve 104'te Koke'nin golleriyle Atletico Madrid, farkı 2'ye çıkardı.

REAL MADRİD, 18 YIL SONRA YİNE KAYBETTİ

Uzatma devresinin 2. yarısında gol olmadı ve Atletico Madrid, Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa'dan 18 yıl sonra Real Madrid'e bir kez daha finalde yenilgiyi tattırdı.