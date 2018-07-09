Real Madrid'in C planı Hazard

Ronaldo bu yaz Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. AS Gazetesi'nin derlediği habere göre, Real Madrid 5 Ballon d'Or ödülü sahibi Ronaldo'nun yerini Neymar ya da Mbappe ile doldurmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

Ancak her iki Paris Saint-Germainli yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmazken, ortaya başka bir isim çıkıyor; C Planı, Eden Hazard. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile yarı finale kadar yükselen Eden Hazard, performansıyla beğeni topluyor.

2 gol ve 2 asist üreten 27 yaşındaki yıldız, 6 yıldır İngiltere Premier League'de Chelsea forması giyiyor. Hazard, Chelsea ile 2 lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve FA Cup zaferi yaşadı.

Transfer söylentileri üzerine L'Equipe'e konuşan Belçikalı yıldız, "Real Madrid ile ilgilenebilirim; Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bir projeye ihtiyacım var. Chelsea'de hala bir projem var ama eğer iyi bir Dünya Kupası geçirebilirsem, işler daha kolay olabilir." dedi.