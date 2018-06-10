Real Madrid'in çılgın Neymar teklifi

Real Madrid ile Neymar arasındaki görüşmeler devam ediyor...

350 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İspanyol basını iki tarafın da transfer için istekli olduğunu yazarken; Real Madrid'in Brezilyalı oyuncu için 350 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığına vurgu yapıldı.

YILLIK 45 MİLYON EURO

Bunların yanısıra Rusya'da 2018 Dünya Kupası'na hazırlanan Neymar, İspanyol devine gitmek için acele etmiyor. Zira Fransa'dan 1 yıl dolmadan ayrılmak istemeyen Neymar, bunun imaj haklarına zararlı olacağı görüşünde. 2019'a kadar PSG'de kalmak isteyen Neymar, tekrar İspanya'ya döndüğü takdirde de yıllık 45 milyon euro maaş alacak.

Fransa'daki ilk sezonunda PSG ile Lig, Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları kazanan Neymar, 20 lig maçına 19 gol ve 13 asist sığdırdı.