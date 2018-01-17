Real Madrid'in dev transfer planı

İspanyol Marca Gazetesi, Real Madrid'in çılgın transfer planını açıkladı. Buna göre; forvet üçlüsünü değiştirmek isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Neymar, Hazard ve Lewandowski'yi takıma kazandırmak için serveti gözden çıkardı.

RONALDO-BALE-BENZEMA DÖNEMİ BİTİYOR

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi; çarpıcı bir haberle okuyucularının karşısına çıktı.

Buna göre; eflatun beyazlı kulübün yönetimi forvet üçlüsünde keskin bir değişikliğe gitmenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in yaz döneminde dev transferler gerçekleştireceği iddiasını ortaya atan Marca; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gareth Bale'in kulüpteki günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

3 YILDIZ GELİYOR

Marca Gazetesi, bu üç yıldızın yerine Real Madrid'in yine futbol piyasasına damga vuracak bir hücum hattı kurma hamlesinde bulunacağını yazdı. Gazeteye göre Real Madrid; ileri üçlüsünü Neymar-Eden Hazard ve Robert Lewandowski'den oluşturmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon Barcelona'nın 19 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Real Madrid, gelecek yılın planlamasına şimdiden başladı.