Ensonhaber.com'a dön

Real Madrid'in dev transfer planı

Ronaldo, Benzema ve Bale'i göndermeyi planlayan Real Madrid, Neymar, Lewandowski ve Hazard'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Real Madrid'in dev transfer planı
Yorum Yap

İspanyol Marca Gazetesi, Real Madrid'in çılgın transfer planını açıkladı. Buna göre; forvet üçlüsünü değiştirmek isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Neymar, Hazard ve Lewandowski'yi takıma kazandırmak için serveti gözden çıkardı.

RONALDO-BALE-BENZEMA DÖNEMİ BİTİYOR

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi; çarpıcı bir haberle okuyucularının karşısına çıktı.

Buna göre; eflatun beyazlı kulübün yönetimi forvet üçlüsünde keskin bir değişikliğe gitmenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in yaz döneminde dev transferler gerçekleştireceği iddiasını ortaya atan Marca; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gareth Bale'in kulüpteki günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

3 YILDIZ GELİYOR

Marca Gazetesi, bu üç yıldızın yerine Real Madrid'in yine futbol piyasasına damga vuracak bir hücum hattı kurma hamlesinde bulunacağını yazdı. Gazeteye göre Real Madrid; ileri üçlüsünü Neymar-Eden Hazard ve Robert Lewandowski'den oluşturmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon Barcelona'nın 19 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Real Madrid, gelecek yılın planlamasına şimdiden başladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM