Real Madrid'in eski futbolcusu Congo gözaltına alındı

İspanya basınında çıkan haberlere göre; eski Kolombiyalı milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

El Chiringuito spor programına konuyla ilgili açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana birkaç soru sordular ve eve gönderdiler." ifadelerini kullandı.

''İÇİM RAHAT ÇÜNKÜ YAPMADIM''

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Kolombiyalı eski futbolcu, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat, çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok." şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuş, ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.