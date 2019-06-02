Real Madrid'in Hazard için yeni teklifi 120 milyon euro

Bu sezon LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Real Madrid yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapıyor.

Eflatun beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard için yeni bir teklif ile Londra ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

The Telegraph'ın haberine göre Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye 120 milyon euro bir teklif yapacak.

Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hazard'ın Maviler'in yeni sözleşme teklifini 3 kez geri çevirdiği ve Londra ekibinden ayrılmak istediği öne sürülüyor.