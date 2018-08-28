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Real Madrid'in hedefinde Raheem Sterling var

Bu sezon transferde sessiz kalan Real Madrid, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki güvendiği isimlerden Raheem Sterling'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Real Madrid'in hedefinde Raheem Sterling var
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Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a sattıktan sonra yerine transfer yapmayan Real Madrid, Manchester City forması giyen Sterling'le ilgileniyor.

SKY'ın haberine göre Real Madrid, Manchester City'nin İngiliz kanat futbolcusu Raheem Sterling'in transferi için düğmeye bastı.

HAZIRLIK MAÇINDA GÖRÜŞECEKLER

Real Madrid yöneticilerinin transfer iddialarını doğruladığı belirtilirken İspanyol devinin gözlemcilerinin İspanya ile İngiltere arasında oynanacak hazırlık maçında Sterling ile görüşeceği belirtildi.

İNGİLTERE'DE MUTSUZ

Manchester City'den sözleşmesine zam yapmasını isteyen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde mutsuz olduğu konuşuluyordu.

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