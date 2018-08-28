Real Madrid'in hedefinde Raheem Sterling var

1

Galatasaray Ndiaye'ye vereceği ücreti açıkladı

Galatasaray, Ndiaye'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildiri. Sarı-kırmızılı takım, Stoke City'e kiralama bedeli olarak 750 bin euro, futbolcuya ise yıllık 2.7 milyon euro verecek.