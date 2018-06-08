Real Madrid'in hedefindeki 2 genç Brezilyalı

La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde ligi ikinci sırda tamamlayan ve teknik direktör Zinadine Zidane'ın istifası sonucu sarsılan Real Madrid, yeni Neymar olarak gösterilen Rodygo ve Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Madrid ekibi geleceğin yıldız futbolcusu olarak gösterilen 17 yaşındaki Brezilyalı yetenekler Rodygo Goes ve Vinicius Junior için 85 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu.

BAYERN VE BARCELONA DA DEVREDE

Geçtiğimiz sezon Vinicius için kulübü Flamengo'ya 40 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Brezilyalı yeteneği transfer etmek isteyen diğer kulüpler içerisinde Bayern Münih ve Barcelona da bulunmakta.

İspanyol basınına göre Real Madrid'in önceliği Vinicius olmakla birlikte akabinde Santoslu Rodygo goes transferinide gerçekleşmesi bekleniyor. Real Madrid geçtiğimiz sezonlarda Benzema, Modric, Isco ve Kross gibi oyunculara 40 milyon eurodan fazla bedel ödemişti.