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Real Madrid'in ilk yıldız transferi Mane olacak

Real Madrid'in yeniden takımın başına getirdiği Zinedine Zidane, Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane'yi kadrosunda görmek istiyor.

Real Madrid'in ilk yıldız transferi Mane olacak
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Zinedine Zidane ile ikinci dönemini geçiren Real Madrid, yaz transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

HEDEF LİVERPOOL'DAN SADİO MANE

France Football'da yer alan habere göre, Real Madrid'de yeni bir başlangıca imza atan Zinedine Zidane, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devindeki ilk döneminde de Mane ile ilgilenen Zidane, transferdeki hedefine ulaşmadan istifa etmiş ve Real Madrid'den ayrılmıştı.

RONALDO'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURMAK İSTİYOR

Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sonra hücum bölgesinde problem yaşayan Real Madrid, Sadio Mane ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Liverpool formasıyla iyi bir dönem geçiren 26 yaşındaki Sadio Mane, bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıkarken 17 gole imza attı

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