Real Madrid'in ilk yıldız transferi Mane olacak

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

Ali Koç’un, Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü ‘kampanya’ FB TV’de canlı yayınlanacak bir programla başlayacak. İlk bağışı Koç’un bizzat yapması bekleniyor.

Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce de sakat olduğu ortaya çıktı.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Karius, Liverpool'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman kaleci, sözleşmesinin feshedilmesi için İngiliz ekibinden yardım istedi

Galatasaray, Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ünal Karaman'a 3 yıllık yeni bir kontrat teklifinde bulunacak.

Fatih Terim tarafından altyapıdan çıkarılan sonrasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasından ardından"İnşallah Şenol Hocam'ın çıkardığı yıldızlardan olurum"dedi.

Son olarak Erzurumspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştırmak için hazır olduğunu söyledi.

1 Nazım Sangare'yi yabancı sanan spiker Şenol Güneş, Nazım Sangare'yi Türk olduğunu bilmediği için aday kadroya çağırmadığını ifade etti. Güneş'in bu açıklamasından sonra akıllara Sangare'nin yayıncı kuruluşa verdiği bir röportaj geldi.

2 Galatasaray, Herrera'yı transfer ediyor Galatasaray, Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

3 Karius ayrılmak için Liverpool'dan yardım istedi Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Karius, Liverpool'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman kaleci, sözleşmesinin feshedilmesi için İngiliz ekibinden yardım istedi

4 Fenerbahçe'de hedef 500 milyon lira toplamak Ali Koç’un, Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü ‘kampanya’ FB TV’de canlı yayınlanacak bir programla başlayacak. İlk bağışı Koç’un bizzat yapması bekleniyor.

5 Ersun Yanal'ın transfer planı Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlayan Ersun Yanal, takımdan gönderilecek oyuncuları ve takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

6 Ersun Yanal: Frey bize geldiğinde sakattı Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce de sakat olduğu ortaya çıktı.

7 Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

8 Fatih Terim'in soyunma odası konuşması Galatasaray, Bursaspor maçının ilk yarısını 2-1 geride kapatırken, soyunma odasında bir konuşma yapan Fatih Terim öğrencilerini motive etmeyi başardı.

9 Ozan Kabak: Şenol Güneş çok babacan Fatih Terim tarafından altyapıdan çıkarılan sonrasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasından ardından"İnşallah Şenol Hocam'ın çıkardığı yıldızlardan olurum"dedi.