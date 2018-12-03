Real Madrid'in istediği futbolcuya Barça da talip oldu

Real Madrid'in transfer listesinde bulunan Lyon'un genç yıldızı Tanguy Ndombèlé için Barcelona'nın da devrede olduğu iddia edildi.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu için katalan devi harekete geçti ve scoutlarına futbolcuyu izlemeleri için talimat verdi.

LYON 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran 21 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu için Fransız temsilcsinin istediği rakam minimum 60 milyon euro olarak belirlenirken, yaz transfer döneminde fiyatının ne kadar olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Tanguy Ndombèlé, bu sezon Lyon forması ile çıktığı 20 müsabakada 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.