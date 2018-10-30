Real Madrid'in listesinde Guti de yer alıyor

Julen Lopetegui'nin görevine son veren Real Madrid teknik direktör arayışına hız verdi.

İspanyol devinin birçok teknik adamla görüştüğüne dair haberler gazetelerde geniş yer buluyor.

GUTİ'NİN İSMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Avrupa basınında bu görev için ismi en çok geçen tenik adamlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Fransa basını, Real Madirid'in gündeminde Guti'yle birlikte 3 ismin olduğunu yazdı.

CONTE İLK SIRIDA

İlk sırada İtalyan teknik adam Antonio Conte var. Real Madrid'in eski futbolcularından Santiago Solari ve Guti Hernandez de ismi geçen diğer adaylar.

3 yıl Real Madrid alt yaş tenik direktörlüğü görevi yapan Guti, daha sonra Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden biri olmuştu.