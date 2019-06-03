Real Madrid'in ManU'ya Pogba teklifi

Zinedine Zidane'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde transferde hareketli günler geçiren Real Madrid, Paul Pogba için gözünü kararttı.

ISCO, BALE VE RODRİGUEZ'İ ÖNERDİLER

Bazı oyuncularla yolları ayırması beklenen İspanyol devi, Chelsea'den Eden Hazard'ı renklerine bağlamaya çok yaklaşırken Paul Pogba için de dev bir iddia gündeme geldi.

Sunday Times'ın haberine göre, bir süredir Pogba ile ilgilenen ve Zidane'ın gelişiyle Fransız yıldızı transfer etmek isteyen Real Madrid, Manchester United'a bu transfer için üç futbolcu önermeye hazır. Habere göre Real Madrid, Paul Pogba karşılığında Manchester United'a Gareth Bale, Isco ve James Rodriguez'i teklif etmeyi planlıyor.

Gareth Bale ile kesin olarak yolları ayırmak isteyen eflatun-beyazlılar, kulüpten ayrılmak isteyen ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen James Rodriguez ile birlikte gözden düşen Isco'yu da Manchester United'a teklif edecek. Manchester United ve üç oyuncunun transfere sıcak bakması durumunda dev takasın gerçekleşebileceği öngörülüyor.