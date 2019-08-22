Real Madrid'in Neymar teklifi

Real Madrid'in Neymar transferi için girişimleri tüm hızıyla devam ediyor.

PSG'den ayrılmak isteyen Neymar için Barcelona dışında Real Madrid'in de girişimleri devam ediyor.

PSG TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Son olarak L'Equipe, yaptığı haberde Real Madrid'in yaptığı son teklifin PSG tarafından kabul edilmediğini yazdı.

Habere göre Real Madrid, PSG'ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdi. Ancak Neymar transferinden en az 200 Milyon euro kazanmak isteyen PSG bu teklifi geri çevirdi.

Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.