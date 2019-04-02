Real Madrid'in önceliği Hazard ve Pogba

Real Madrid, bu sezon İspanya Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken; lig şampiyonluğu hayalleri de büyük oranda suya düştü.

POGBA VE HAZARD LİSTEDE

Real'i üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan ancak sürpriz bir şekilde takımdan ayrılan Zidane'ı 2. kez göreve getiren İspanyol devi, sezon sonunda transfere yoğunlaşacak. İspanyol basını da bu senaryodan yola çıkarak, Eflatun Beyazlılar'ın gündemini manşetlere taşımaya devam ediyor.

İspanyol As gazetesi, Zidane'ın Hazard ve Pogba'yı liste başı yaptığını yazdı. Zidane'ın önceliğinin Paris Saint Germain'in (PGS) yıldızı Kylian Mbappe olduğu; ancak genç oyuncunun en az bir yıl daha PSG'de kalmaktan yana tavır sergilemesi ve PSG'nin de Mbappe'yi satmaya gönülsüz olduğu öne sürüldü.

Önceliğini kanat oyuncusu ve merkez orta saha oyuncusuna veren Zidane'in bu nedenle de gözünü Chelseali Eden Hazard ile Manchester United'lı Paul Pogba'ya çevirdiği belirtildi. Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından performansı üst seviyeye çıkması ve Norveçli teknik adamın Paul Pogba'nın Manchester United'da mutlu olduğunu açıklamasına karşın, Zidane'ın vatandaşını kadrosunda istediği vurgulandı. Manchester United'a 120 milyon euroya malolan Pogba için de Real Madrid, Gareth Bale ve Toni Kroos'u takasta kullanabileceği iddia edildi.

Real Madrid'in diğer önceliği Eden Hazard'ın da İspanyol devini daha önce "Hayali" olarak nitelendirmesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı hatırlatıldı. Chelsea ile yeni sözleşmeye yanaşmayan Belçikalının satışından en azından kulüp kasasına para koymak istediği ve 2018'de Courtois'de olduğu gibi Hazard'ı da Madrid'e gönderebileceği haberde yer aldı.