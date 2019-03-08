Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi faturası 45 milyon euro

Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turunda elenmesinin faturası ağır oldu.

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Ajax'a Bernabeu'da 4-1 yenilip elenmesinin ardından maç günü, UEFA, bilet ve sponsorluk gelirleri kaybına uğradı ve bunun faturası toplamda 45 milyon euro (275 milyon Türk Lirası) oldu.

UEFA gelirlerinin her turda büyüdüğü belirtilirken, Real Madrid'in geçen yıl son 16 turunda elde ettiği gelir ile kupayı kazandıktan sonra elde ettiği gelir arasındaki fark üzerinden hesaplama yapıldığı kaydedildi.

Son 3 sezonun Şampiyonlar Ligi galibi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sattıktan sonra mücadele ettiği UEFA Süper Kupası, İspanya La Liga, Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.