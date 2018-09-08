Real Madrid'in yeni golcüsünü Brezilya'da buldu

İspanya La Liga devi Real Madrid, sezon başında Brezilya'dan transfer ettiği Vinicius Junior'un ardından şimdi de Pedro Guilherme için girişimlerde bulunacak.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid, Fluminense'nin genç golcüsü Guilherme için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Sezon başında sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan 21 yaşındaki golcü futbolcunun 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi var ancak Fluminense'nin 25 milyon euroya onay verebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Guilherme için Sevilla, Milan ve Roma'nın da takipte olduğu haberin detaylarında aktarılan bilgiler arasında. Pedro Guilherme geçtiğimiz sezon çıktığı 23 karşılaşmada 12 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.