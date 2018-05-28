Real Madridli futbolcuların totemi

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Son 2 yılda Atletico Madrid ve Juventus'u yenerek kupaya uzanan İspanyol devi, bu kez İngiliz temsilcisinin elinden kupayı aldı ve üst üste 3. zaferini yaşadı.

İKİ FİNALDE AYNI POZ

Real Madrid'in tarihi zaferinden sonra ise sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf oldukça konuşuldu. 2017 yılında Juventus'u yenerek kupaya uzanan Realli futbolcular, maç öncesi verdikleri pozu geçtiğimiz gün oynanan Liverpool maçı öncesinde de verdiler.

Klasik bir maç öncesi pozuna benzese de aslında bu fotoğrafın arkasında bir totem olduğu sonradan ortaya çıktı. Juventus maçından önce çekilen fotoğrafla Liverpool maçı öncesi çekilen iki fotoğraf da birbirinin tıpa tıp aynısıydı. Üstelik iki maçta da Real Madrid aynı 11'le sahaya çıktı.

Real Madridli futbolcuların iki fotoğrafta da ellerini aynı şekilde aynı yerlere koymaları ve iki final maçı öncesinde de aynı şekilde dizilmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Hatta maç sonu sosyal medyada Zidane'ın sırf geçen yılın ilk 11'ini bozmamak için formda olan Bale'in yerine Benzema'ya görev verdiği ifade edildi.