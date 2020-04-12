Real Sociedad tesislerini idmanlara açıyor

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Sociedad koronavirüs sebebiyle 4 haftalık ara verdiği tesislerindeki idmanların başlayacağının mesajını verdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 14 Nisan Salı günü Zubieta'daki tesislerinde futbolcuların katılabileceği idmanların başlayacağını açıkladı.

"ANTRENMANLAR BİREYSEL ŞEKİLDE YAPILACAK"

Yapılan duyuruda, "Hükümetin zorunlu olmayan faaliyetlerin çalışmalarına yeniden başlayabileceğini açıklamasının ışığında A Takım oyuncuları Salı günü Zubieta'daki bireysel çalışmalarını sürdürmeye başlayacak. Antrenmanlar toplu halde değil sadece bireysel olarak ayrı ayrı yapılacak. Tesislerde veya evinde tercih eden futbolcular çalışmalarını yapabilecek. İlgili makamların kuralları doğrultusunda tesislerde maksimum seviyede önlemler alınarak çalışmalar bireysel olarak gerçekleştirilecektir." denildi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da hükümet zorunlu olmayan toplu faaliyetlerin başlayabilmesi için halka yakın zamanda duyuru yapmıştı.