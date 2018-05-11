Real Sociedad'dan Prieto'ya unutulmaz veda

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, sezon sonunda emekliye ayrılacak efsanevi oyuncusu Xabi Prieto'yu onurlandırmak amacıyla yarın Leganes ile oynayacağı maça özel tasarlanan forma ile çıkacak.

Bask temsilcisi Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, yarınki maçta kulüp armasının bulunduğu yerde Xabi Prieto'nun resminin, isminin ve forma numarasının yer alacağı belirtilerek, "Xabi, efsanevi bir oyuncu olarak tarihsel bir jesti hak ediyor. Her zaman Real Sociedad arması için oynadı. Bu yüzden, Anoeta Stadı'ndaki son maçında Real Sociedad, oyuncumuzu arma olarak üzerinde taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.