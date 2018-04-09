Real taraftarının başarısız koreografi çalışması

İspanya'da Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Madrid derbisi 1-1 sona erdi. Real'in golü Ronaldo'dan, Atletico'nun golü ise Griezmann'dan gelirken, karşılaşmaya maç öncesi yaşanan koreografi krizi damga vurdu.

REAL MADRİD TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPAMADI

Karşılaşma öncesinde kale arkasında bulunan Real Madrid taraftarları kulübün logosundan oluşan bir koreografi yapmayı denedi ancak başarılı olamadı. Zamansız yapılan koreografi kulübün logosunu oluşturamazken ortaya da komik görüntüler çıktı.

İspanya basınında "Real tribünlerinde felaket" başlığıyla verilen haberlerde Madrid taraftrarlarıyla alay edildi.

Real Madrid taraftar grubu Tribuna Madridista maç günü, taraftarların ne yapması gerektiği anlatan bir tweet de atmıştı. Tweet’te "Mozaik, marşın başlangıcıyla görünür olacak ve marşın sonuna kadar devam edecek, yarısına kadar değil" yazılmıştı

Hatırlanacağı gibi daha önce ülkemizde de koreografi yapılırken buna benzer görüntüler yaşanmıştı.