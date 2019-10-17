Real'de Luka Modric'in yerine Fabian Ruiz

Real Madrid, 34 yaşındaki Luka Modric'in yerine yeni bir oyun kurucu arıyor.

İsponyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, futbol kariyerinin son demlerini yaşayan Hırvat oyun kurucu Luka Modric'in yerini alacak yeni bir oyuncu için arayışlara başladı.

TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA RUİZ VAR

Real Madrid'in bu amaç için hazırladığı listenin ilk sırasında ise; Napoli forması giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Fabian Ruiz yer alıyor.

Paul Pogba, Christian Eriksen Donny van de Beek gibi isimleri de istediği konuşulan Real Madrid, Fabian Ruiz'i öncelikli aday haline getirdi.

Yeni bir yapılanma hedefleyen Real Madrid, Fabian Ruiz'in henüz 23 yaşında olması ve uzun yıllar boyunca oynayabilecek olması nedeniyle ön plana çıktığı vurgulandı.

İsmi Barcelona ve Atletico Madrid ile de anılan Fabian Ruiz, 2018 yazında Betis'ten Napoli'ye 30 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu. İspanyol yıldız, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 1 gol attı.