Real'den PSG'ye tarihin en yüksek transfer teklifi

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid çılgın bir transferin peşinde...

Ajax'a evinde 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve La Liga'da da Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alan Real Madrid'de başkan Florentino Perez gözünü kararttı.

350 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Yaşanılan büyük depresyondan çıkmak isteyen Perez gözünü eski Barcelonalı Neymar'a dikti.

İspanyol Sport'un haberine göre; şimdiden PSG'yle görüşen Perez yaz dönemi için yıldız oyuncuya talip olduğunu iletti.

Transferdeki asıl detay ise Madrid'in PSG'ye Neymar için tam 350 milyon euroluk bir teklif hazırladığı.

45 MİLYON EURO MAAŞ VERİLECEK

Gerçekleşirse tarihe geçecek transferde diğer büyük detay ise Neymar'a verilecek yıllık ücret. Real Madrid, süper yıldızı ikna edebilmek için yıllık tam 45 milyon euro önerecek.

Neymar bu yaz transfer döneminde, tarihin en pahalı oyuncusu olmasının yanısıra en çok kazanan da olabilir.

PSG'nin ve Neymar'ın bu dev teklife ne cevap vereceği ise büyük merak konusu.