Rebocho Beşiktaş'ta

Daha önce Douglas, Boyd ve Ruiz'i kadrosuna katan Beşiktaş, sol bek bölgesine de transfer yaptı.

Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışı içine giren siyah-beyazlılar, EA Guingamp'ın Portekizli futbolcusu Rebocho'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."