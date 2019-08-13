Rebocho: Transferim gerçekleşene kadar çok stresliydim

Fransız ekibi Guingamp’tan transfer edilen 24 yaşındaki Portekizli sol bek, kendisini bir yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kendisine talip olduğu günden itibaren heyecanlanmaya başladığını belirten Rebocho “Transferim gerçekleşene kadar çok stresli anlar yaşadım. Çünkü Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyordum. Son anda bir pürüz çıkmasından korktum” dedi. Beşiktaş’ın Avrupa’da çok iyi bilinen bir kulüp olduğunu ifade eden genç oyuncu “Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ve Porto ile oynadıkları maçları seyretmiştim. O maçlarda Beşiktaş’ın büyüklüğünü anlamıştım” sözlerini kullandı.

"İLK MAÇI İPLE ÇEKİYORUM"

Böyle büyük bir camianın parçası olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirten Rebecho, kendisinin de takıma çok katkılı olacağına inandığını söyledi. Beşiktaş’ta başarılı olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Portekizli oyuncu “Geçen sezon benim açımdan çok başarılı geçti. Form durumum üst seviyede. Kabiliyetlerimi ve hırsımı sahaya yansıtarak Beşiktaş’ın başarılarında pay sahibi olmak istiyorum” dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan Rebocho “İstanbul’a gelmeden önce internette Beşiktaş’la ilgili araştırmalar yaptım. Beni en çok etkileyen Vodafone Park’taki atmosfer oldu. Böyle bir taraftar önünde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bu yüzden ilk maçımı iple çekiyorum” diye konuştu.



