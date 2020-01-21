Rebocho'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Guingamp'dan 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığı Rebocho'yu, sezon sonunda satın almak zorunda kalabilir.

20 MAÇ OYNAMA ŞARTI VAR

NTV Spor'da yer alan habere göre, iki kulüp arasında yapılan sözleşmede Portekizli futbolcu 20 Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçında en az 45 dakika forma giyer ve siyah-beyazlılar, Süper Lig'i ilk 4 içersinde tamamlarsa, Beşiktaş Rebocho'nun bonservisini alacak.

Anlaşmaya göre bu durumda Beşiktaş, Guingamp'a 2.8 milyon euro ödeyecek. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından kâr elde edilmesi halinde, bu miktarın yüzde 30'u da Fransız ekibine verilecek.

Rebocho, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 45 dakika ve üzeri sahada kaldığı maç sayısı 13. Bu sayı 20'ye çıkar ve Beşiktaş, ligi ilk 4 içinde tamamlarsa sözleşmedeki zorunlu opsiyon maddesi geçerlilik kazanacak.