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Recep Niyaz: Bana Messi dediler

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Recep Niyaz, ilk kez A takıma çıktığında üzerinde oluşan baskıdan bahsetti.

| Haber Merkezi
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Recep Niyaz: Bana Messi dediler

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un formasını giyen Recep Niyaz, Antalya kampında Habertürk'e konuştu.

Niyaz, ilk çıktığında üzerinde oluşan baskıdan bahsetti.

İşte Recep'in sözleri:

"MESSİ DEDİLER"

"Genç bir oyuncuya şans verdiğinizde 5 dakika neredeyse o takımın efsaneleri arasında gösteriliyor. Büyük isimlerin, dünya yıldızlarının yanına koyuyoruz direkt. 'Yeni o olacak', 'Yeni bu olacak' diye. Bizim en büyük yanlışımız bu. Ben ilk oynadığımda kaptanın yerine yakıştırıldım. Messi dediler. Benim hiçbir zaman hedefim bunlar olmadı."

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