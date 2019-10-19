Recep Niyaz: Fenerbahçe'ye de gol atmak istiyorum

Dokuz yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un başarısında büyük pay sahibi olan Recep Niyaz 5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile yarın oynanacak maç öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KIRGINLIĞIM VAR"

Babadan Fenerbahçeli olduğunu ancak memleketi Denizli'nin başarılı olması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Recep, "Tabii ki o maçı unutamıyorum. Denizlispor yenilseydi küme düşecekti. O anda Denizlispor'un kazanması için çok dualar ettim. Sonuçta maç 1-1 berabere bitti, Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı ama biz ligde kaldık. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ve gerek U19 Milli Takım'da, gerekse Fenerbahçe'de büyük işler başardım ancak ben ve Salih Uçan gibi gençleri takımda tutmadılar. O nedenle F.Bahçe'ye kırgınlığım var" diye konuştu.

"DENİZLİ'DE ÇOK MUTLUYUM"

24 yaşında olmasına rağmen 11 takımda forma giydiğini söyleyen Recep, "Gönül verdiğim kentimin takımı Denizlispor'dayım. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Mehmet Özdilek hocamızla yeni sayfa açacağız. Fenerbahçe'ye karşı hocam görev verirse gol atmayı da çok isterim. Burada çok mutluyum ve huzurluyum" dedi.