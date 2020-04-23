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Recoba ve Suarez arasındaki ilginç krampon hikayesi

İnter'de oynadığı yıllarda Uruguay'daki çocuklara krampon gönderdiğini anlatan eski futbolcu Recoba, ilk çiftin ise Barcelona forması giyen Luis Suarez'e denk geldiğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Eski futbolcu Alvaro Recoba, katıldığı bir programda geçmişe dair Luis Suarez ile bir anısını paylaştı.

Inter formasıyla top koşturduğu dönemlerde; zaman zaman ülkesi Uruguay'daki çocuklara krampon gönderdiğini belirten Recoba, ilk kramponların ise Luis Suarez'e gittiğini söyledi.

''YILLAR SONRA, SUAREZ O KRAMPONLARI BANA VERDİ''

Yıllar sonra Suarez'in ise bu kramponları kendisine geri hediye ettiğini belirten Reboca, ''Benim oğlumun idolü ise Luis Suarez ve şimdi o kramponlar bizde.'' ifadelerini kullandı.

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