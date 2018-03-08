Recreativo de Huelva 1 euroya satıldı

İspanya'da Aralık 1889 yılında kurulan Recreativo de Huelva, 128. yılında büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. İspanya 2. Lig B'de mücadele eden ve mali açıdan oldukça kötü günler geçiren Recreativo de Huelva, iflasını ilan etti. Borçları nedeniyle kayyuma devredilen İspanya’nın en eski kulübü, 1 euro karşılığında satıldı.

Huelva şehrinin takımı olan Recreativo de Huelva'yı Eurosamop şirketi 1 euro ödeyerek satın aldı. Şehir Meclisi tarafından iflası onaylanan Recreativo de Huelva’nın borçlarından 7.6 milyon euroluk kısmını belediye ödeyecek. Şirket kulübün geriye kalan borçlarını ödeyecek ve kapanmasına engel olacak.

2003’TE UNUTULMAZ BİR YIL YAŞAMIŞTI

Tarihinde elle tutulur pek bir başarısı bulunmayan Recreativo de Huelva, 2003 yılında inanılmaz bir sezon geçirmişti. İspanya Kral Kupası’nda finale yükselen Recreativo de Huelva, ligi de 8. sırada bitirmişti.

Şu anda İspanya 2. Lig B’de 4. Grup’ta yer alan Recreativo de Huelva, oynadığı 28 maçta 9 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet alan Recreativo de Huelva, 35 puanla 13. sırada yer alıyor.