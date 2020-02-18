Rennes, Comolli'yi istiyor

Fenerbahçe futbol takımında bu sezonun en flaş ayrılığı olarak kayıtlara geçen sportif direktör Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından bir ay geçti.

Fransız futbol yöneticisinin işsiz kaldığı süre de bu zaman dilimiyle sınırlı kalabilir, çünkü ülkesinden bir kulüp şu aralar kendisini yeni bir göreve getirmeye hazırlanıyor.

WENGER OLMADI, COMOLLİ'YLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Kulüp başkanı Olivier Letang’ın görevden ayrıldığı Rennes Kulübü'nde, bugünlerde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni bir yapılanmaya gidecek kırmızı-siyahlılarda, Letang’ın yerine geçecek yeni bir başkan ve bir de sportif direktör aranıyor.

İlk olarak Arsene Wenger ile temasa geçen Fransız kulübünün yetkilileri, ünlü futbol adamından olumsuz yanıt alınca rotasını Comolli’ye çevirdi. Ancak Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli isim, kulübün tek adayı da değil. Listedeki birkaç isimden bir tanesinin, kısa bir süre içerisinde göreve getirilmesi bekleniyor.

COMOLLİ TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Wenger’in FIFA’da devam eden görevinden dolayı bu teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Damien Comolli’nin de tecrübesiyle öne çıktığı bildirildi. Tottenham ve Inter gibi ekiplerin yanı sıra ülkesinde St Etienne’de çalışmışlığı da bulunan Comolli’nin, Ligue 1’e de oldukça aşina olduğuna dikkat çekiliyor.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Roma’dan kiralık olarak giden Steven Nzonzi’nin formasını giydiği Rennes’te, son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken genç forvet Metehan Güçlü de oynuyor. Paris Saint Germain ve Marsilya’nın ardından üçüncü sıradaki ekip, bu sezon ligde iyi bir grafik çiziyor ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya yakın görünüyor.