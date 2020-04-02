Reyes'in ölüm nedeni: Aşırı hız

Arsenal ve Real Madrid'de de forma giyen eski yıldız Jose Antonio Reyes'in, yaşamını kaybettiği kazanın raporu açıklandı.

İspanyol Cadena Ser radyosunun yayınladığı raporlara göre, oyuncu saatte 187 kilometre hızla giderken aracının arka tekerleği patladı. Kazaya yol açan tekerlek ise bir kaç gün önce kuzeni tarafından Medira şehrindeki bir garajda onarıldı.

Kaza şoke etkisi yaratırken; yerel medya, aracın saatte 234 kilometre hızla giderken kaza yaptığını yazmıştı. Ancak resmi makamlar, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Kazada Reyes ile birlikte, 23 yaşındaki kuzeni Johathan Reyes de yaşamını yitirmiş; Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon 'un vücudunda ciddi yanıklar meydana gelmişti.