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Riad Bajic 1 yıl daha Başakşehir'de

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Riad Bajic'le yola devam etme kararı aldı.

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Riad Bajic 1 yıl daha Başakşehir'de

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Medipol Başakşehir'e katılan Riad Bajic, satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı.

2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Riad Bajic’e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

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