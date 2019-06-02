Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan

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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek 14 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, imzaladığı 3 yıllık anlaşmanın ardından ilk açıklamalarını yaptı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayolu bir kadın taraftar girince, Liverpool forması giyen Mohamed Salah yüzünü tribünlere doğru çevirdi.

Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayıracak

İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

Liverpool'un sahipleri de kutlamaya katıldı

1 Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

2 İngiliz devleri Ozan Kabak'ı istiyor İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.

3 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool'un şampiyon tamamlamasının ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

4 Liverpool'un sahipleri de kutlamaya katıldı Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

5 Neymar'a tecavüz suçlaması Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'dan tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

6 Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayıracak Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.

7 Salah'ın golü Mısırlıları sevince boğdu Şampiyonlar Ligi finalini 2-0 kazanan Liverpool'un maçını, golcü Muhammed Salah'ın, memleketi Mısır da canlı olarak takip etti. Salah'ın golü ülkeyi sevince boğdu.

8 Fenerbahçe'ye Sırp orta saha Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Sırp orta saha Fejsa'yı transfer edeceğini yazdı.

9 Türkiye-Özbekistan maçı muhtemel 11'leri A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek.