Ensonhaber.com'a dön

Ribery 2 takım üzerinde duruyor

Marsilya hakkında konuşan Franck Ribery, "Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün" dedi. Ayrıca yıldız futbolcunun G.Saray'a dönme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Ribery 2 takım üzerinde duruyor
Yorum Yap

Uzun süren Bayern Münih macerasında geçtiğimi hafta son veren Fransız yıldız Franck Ribery, transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu, konuşmasında eski takımı Marsilya'ya yeşil ışık yaktı.

"MARSİLYA'DA YAŞADIĞIMI UNUTAMAM"

Ribery, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marsilya'da yaşadıklarım hayatımın sonuna kadar kalbimin bir köşesinde kalacak. Geri dönüş olur mu bilmiyorum. Tabii ki her şey mümkün. Şu an serbestim, neler olacağını göreceğiz" dedi.

124 GOL 182 ASİST

Frank Ribery, Bayern Münih kariyeri boyunca 425 müsabakada forma giymiş ve 124 gol 182 asist yapmıştı.

Öte yandan Fransız yıldızın Galatasaray'ı da ihtimaller arasında tuttuğu öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM