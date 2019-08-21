Ribery, Fiorentina'da

Franck Ribery'nin yeni adresi belli oldu.

36 yaşındaki emektar futbolcu, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

YILLIK 4 MİLYON EURO

Fransız yıldız, İtalyan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Mor Menekşeler, Ribery'ye yıllık 4 milyon euro net ücret ve şartlara bağlı olarak 500 bin euro bonus ödeyecek.

Geçmişte Galatasaray forması da giyen Franck Ribery, 2007-2019 yılları arasında Bayern Münih için mücadele etti ve Bavyera ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.