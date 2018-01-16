Ribery: Herkes suratıma bakıyor ve çirkin diyor

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, yüzünde kalıcı hasar bırakan kazanın detaylarını anlattı.

"HERKES BANA BAKIP ÇİRKİN DİYOR"

İki yaşında geçirdiği kazayı anlatan Ribery, "Kazayı iki yaşında geçirdim ve bu yara, benim şimdiki karakterim ve gücümde bana büyük ilham verdi. Gittiğim her yerde insanlar bana bakıyor. Suratına bak ne kadar çirkin' diyor. Buna alıştım. Bunun sebebi futbolculuğum ya da başka bir şey değil, direkt olarak o yara. Bu olay sebebiyle çok acı çektim ancak hiçbir zaman ağlamadım. Ancak gerçekten dönem dönem çok acı çekiyordum" dedi.

MÜSLÜMAN OLMASINI EŞİ SAĞLADI

Ailesi tarafından doğumndan sonra terkedilen Ribery, küçüklüğünün Fransa sokaklarında kavgalarla geçtiğini ve bu yere gelmek için çok acı çektiğini belirtiyor.

Zor gençlik çağlarında Walida Belhami yani şimdiki eşi tanışan Ribery, onun hayatının en büyük şansı olduğunu söylüyor. Öyle ki, Ribery'nin müslümanlığa geçmesini sağlayan da eşi.