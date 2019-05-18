Ribery ile Robben Bayern'e veda etti

Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih, son maçında Frankfurt'u konuk etti. Mücadele öncesi duygusal anlar yaşandı.

Uzun yıllar Bayern Münih forması giyen, Fransız yıldız Ribery ile Hollandalı Robben Alman ekibiyle son kez Allianz Arena'nın çimlerine çıktı.

Karşılaşmada yedek soyunan iki futbolcu, maç öncesi taraftarları selamladı. Kulüp iki oyuncuya hizmetlerinden dolayı plaket verirken, taraftarlar da koreografi yaptı. 5-1 sona eren mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna giren ikili rakip fileleri havalandırdı.

Ribery gözyaşlarına hakim olamazken, Robben de duygusal dakikalar yaşadı.

Ribery 12 yıllık Bayern Münih kariyerinde 423 maçta 22 kupa kazanırken, Robben ise 10 yılda 307 mücadelede 18 kupa kaldırdı.