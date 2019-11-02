Ribery: İtalya, geçmişimden tamamen farklı

Bu yaz döneminde Bayern Münih'ten Fiorentina'ya transfer olan undefined Franck Ribery, kulübünün kanalına açıklamalarda bulundu.

Serie A'nın kalitesine vurgu yapan Ribery, "Serie A iyi bir lig ve çok sayıda iyi takım var. Ayrıca stadyumlar ve taraftarlar açısından her şey, geçmişimden tamamen farklı." dedi.

"GENELDE EVİMDE AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Floransa'daki hayatı hakkında da yorum yapan Fransız yıldız, "Buradaki kültürü, anlayışı seviyorum. Restoranlar, sokaklar dolu. Ancak ben genelde evimde ailemle zaman geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Montella'ya övgülerde bulunan Ribery, "Montella genç bir teknik adam ve oyuncularıyla ilişkileri çok iyi. Onu çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Frank Ribery, bu sezon Fiorentina forması ile 9 maça çıkarken 2'de gol kaydetmeyi başardı.