Ribery: Kalmak istiyorum ama ne olur bilemeyiz

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız futbolcu, Bayern Münih'te kalmak istediğini fakat şu ana kadar verilmiş bir karar olmadığını dile getirdi.

Alman basınına konuşan Ribery, "Gelecek sezon için neler olacak bilmiyorum. Sağlıklı olduğum, oynadığım ve skora katkıda bulunduğum için mutluyum, burada geçirdiğim 12 yılda olduğu gibi performasımın yüzde yüzünü takımıma ve kulübüme veriyorum." diyen Ribery sözlerini şöyle sürdürdü;

NE OLACAK BİLEMEZSİNİZ

"Elbetteki burada oynamaya devam etmek istiyorum. Ben kulübümü seviyorum ve taraftarlarımız da beni seviyor, Biz burada birlikte bir çok başarıya imza attık. 5 ay daha buradayım ve gelelecekte neler olacak bilemezsiniz."



