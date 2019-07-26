Ribery, menajerine dava açıyor

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hala bir takımla anlaşamayan Franck Ribery, eski menajeri Bruno Heiderscheid'i mahkemeye veriyor.
BU KEZ RİBERY DAVA EDECEK
Bruno Heiderscheid, Marsilya'dan Bayern Münih'e transferinde kendisinin pay alamadığı gerekçesiyle 2015'te Fransız yıldıza dava açmış ve Lüksemburg mahkemesi, Ribery'nin Heiderscheid'a 1.6 milyon euro ödemesine karar vermişti.
Fransız AFP haber ajansına göre Ribery, 'yanlış yönlendirme' nedeniyle Bruno Heiderscheid'a karşı Fransa'da dava açacak.
Bruno Heiderscheid, Ribery'nin Galatasaray'dan Marsilya'ya 'bonservissiz' transferinde büyük pay sahibi olmuştu.