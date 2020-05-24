Ricardinho: Alex'i milli takımda kesince beni istediler

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Ricardinho, bugün 43. yaşını kutluyor.

Bu nedenle doğum yeri olan Maringa Post’a konuşan Sambacı, futbol hayatıyla ilgili birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞ, BENDEN ÖNCE ALEX'İ İSTEMİŞ''

Siyah-beyazlılara transferiyle ilgili de konuşan Ricardinho, Beşiktaş'ın kendisinden önce Alex de Souza'yı transfer etmek istediğini ancak edememesi üzerine kendisine teklif yaptıklarını söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu, ''Benden önce Alex’e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar. Menajerimin bana anlattığı kadarıyla ‘Alex’i milli takımdan kesen adamı (beni) istiyoruz’ demişler. 30 yaşına gelmiştim. Yeniden Avrupa’da oynamam gerektiğine inandım. Çünkü gençliğimde Fransa’da hayal kırıklığı yaşamıştım. Kısa bir süre kaldım belki ama mutlu bir dönemdi. Beni Paşa (general) diye çağırıyorlardı.'' ifadelerini kullandı.

TRANSFER DEDİKODULARI GÜNDEME GELMİŞTİ

2006-07 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Alex'in, AZ Alkmaar ile yapılan maçta tribünler tarafından protesto edilmesi nedeniyle transfer iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerle yeniden sözleşme imzalamıştı.