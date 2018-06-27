Ricardo Faty, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, son olarak Bursaspor forması giyen Ricardo Faty ile anlaşma sağladı.
Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen 31 yaşındaki futbolcu, kendisini bir yılı opsiyonlu iki seneliğine sarı-lacivertli kulübe bağlayan ön protokolü imzaladı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Faty transferinin takıma hayırlı olmasını dileyerek, "Faty, iyi futbolcu. Teknik heyetin raporları doğrultusunda kendisini kulübümüze kazandırdık." dedi.