Ricardo Faty'nin son testi negatif çıktı

Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Ricardo Faty'den, iyi haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Senegalli oyuncu, son yapılan testin negatif çıkmasının ardından evine gönderildi.

14 gün evinde karantinada kalacak olan 33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Faty, "Bugün taburcu oldum ve testimin sonucu negatif çıktı. Her şeyden önce, olağanüstü çabalar gösteren hemşirelere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, hastanede kaldığım süre boyunca destekleri için kulübüme ve Fransız Büyükelçiliği'ne çok teşekkür ederim. Ve tabii ki bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Kendinize her zaman dikkat edin." dedi.