Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene kadar buradayım

Süper Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ricardo Quaresma, takım olarak iyi yolda olduklarını ifade ederek "Kazanmak önemliydi, önümüzdeki hafta derbi maçı var. İyi bir hava yakaladık, sıkı çalışarak bu havayı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRSAM KENDİM AÇIKLARIM"

Takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan Portekizli yıldız Quaresma, "Buradayım, burada devam edeceğim. Birçok yorumcu yazdı, yazıldı çizildi Porto’ya, Çin’e, Arabistan’a gidiyor diye. Bunların hiç biri doğruyu yansıtmıyor. Aynı zamanda benim tarafımdan bakıldığında şahsıma yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Ben Beşiktaş taraftarına saygı duyuyorum, bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş’tan ayrılacak olursam birinci ağızdan çıkıp açıklama yaparım" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisinin olduğunu da kaydeden Ricardo Quaresma, "Derbileri seviyorum. Ben de Fenerbahçe’ye karşı oynamayı seviyorum, çıkacağız kazanacağız" dedi.

Beşiktaşlı bir diğer futbolcu Güven ise, takımda bir güven olduğunu dile getirerek "İyi oynuyoruz, 3’de 3 yaptık. Gelecek haftada galip gelmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.