Ricardo Rodriguez, PSV'de

Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza törenini takip etmek için stada akın etti.

Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Rennes takımıyla görüşmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Ajdin Hasic’in 2 milyon euroluk imza parasını 1.2 milyon euroya düşüren Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yanal, Sosa'nın önemine değindi.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru

Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.