Ricardo Rodriguez, PSV'de

Fenerbahçe, bir sol beki daha kaptırdı.
Bir süredir sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Milanlı Ricardo Rodriguez, PSV'ye transfer oldu.
Harcama limitindeki sıkıntı nedeniyle oyuncuyu Hollanda ekibine kaptıran Kanarya, ara transfer dönemini sol bek almadan kapatmış olacak.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
PSV Kulübü, 27 yaşındaki sol bek Rodriguez'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
HASAN ALİ'DEN İYİ HABER GELDİ
Öte yandan uzun süredir sakat olan Hasan Ali Kaldırım, zorlu Trabzonspor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı.