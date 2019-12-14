Ricardo Rodriguez'in menajeri: Ocakta ayrılacak

Ocak ayında Milan'dan ayrılmak isteyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, son günlerde ortaya çıkan Napoli ve Türkiye iddialarıyla ilgili konuştu.

"AYRILIK TALEBİMİZ KABUL EDİLDİ"

Milan'da arasının çok iyi olduğu Gattuso'nun Napoli'nin başına geçmesi üzerine Güney İtalya'ya gideceği yönünde çıkan haberlere cevap veren Di Domenico, "Ricardo Rodriguez, sezonun ikinci yarısında olabildiğinde çok oynamak istiyor. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini ile görüştük ve daha fazla oynaması için ayrılık talebimizi kabul etti. Evet, Gattuso ile arası çok iyi ve birbirlerini hem seviyorlar, hem saygı duyuyorlar. Ancak, Napoli iddiaları tamamen söylenti. Resmi veya gayrıresmi hiçbir girişim yok." ifadelerini kullandı.

Di Domenico, Rodriguez'in amacının EURO 2020'ye formda gitmek olduğunu belirterek, "Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte geçirecek. EURO 2020'de en formda haliyle oynamak amacında. En çok oynayacağı, en çok süre alacağı kulüpte oynamak istiyor. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.